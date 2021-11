Colégio Militar de Cruzeiro do Sul abre 90 vagas o 6º ano do Ensino Fundamental

Foi publicado na edição desta quinta-feira, 17, do Diário Oficial, o edital de abertura de 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, localizado em Cruzeiro do Sul.

As vagas, para o turno matutino, são divididas em 50% para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

As inscrições podem ser efetuadas no período de 29 de novembro ao dia 3 de dezembro via on-line, através do link https://www.cmdp2czs.com.br/processo-seletivo 2021-2022, disponibilizado no site do Colégio Militar Dom Pedro II/CZS.

A primeira fase do processo de admissão de alunos será o sorteio público, no qual serão selecionados o dobro da quantidade de vagas. Para os candidatos da comunidade, o sorteio acontece dia 4 de dezembro, às 8 horas, na quadra do Colégio Militar, localizado na BR 307, Km 1, Bairro Santa Terezinha em Cruzeiro do Sul. Já o sorteio para os dependentes dos militares acontece no mesmo dia e local, com mudança apenas no horário, sendo realizado a partir das 10 horas.

Após a divulgação do resultado do sorteio, no dia 6 de dezembro, acontece a terceira fase do processo de admissão de alunos será a Avaliação Escrita, onde constarão conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ano/série anterior ao pleiteado. O preenchimento das vagas disponibilizadas e a formação do cadastro de reserva obedecerão a classificação dos candidatos na nota da Avaliação Escrita, que será realizada no dia 11 de dezembro nas dependências físicas do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II/CZS.

De acordo com o edital, a classificação definitiva deve ser divulgada no dia 17 de dezembro no site e no mural do Colégio Militar Dom Pedro II/CZS.