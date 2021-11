Acre segue como o estado da Região Norte com menor taxa de ocupação de UTI

Em 2020, houve queda de 4,7% no número de registros de nascimentos, após a redução de 3,0% em 2019. Foram 2.728.273 registros de nascimentos em 2020 e, desse total, 2.678.992 se referem a crianças nascidas em 2020 e registradas até o 1º trimestre de 2021. Cerca de 2% (49 281) são nascidos em anos anteriores ou com o ano de nascimento ignorado.

Houve queda em todas as regiões, sendo superior à média nacional nas regiões Norte (-6,8%) e Nordeste (-5,3%), e igual ou inferior no Centro-Oeste (-4,7%), no Sudeste (-4,3%), e no Sul (-3,1%). Entre os Estados, o Acre teve a 3ª maior queda, com -10%. O Amapá registrou a maior redução (-14,1%), seguido por Roraima (-12,5%) e Amazonas (-7,4%).

Entre 2019 e 2020, o número de nascidos vivos do sexo masculino diminuiu de 1.438.275 para 1.371.445, enquanto o de sexo feminino caiu de 1.373.485 para 1.307.018, mantendo, entretanto, a razão de 105 meninos para 100 meninas. As maiores diferenças foram observadas no Acre e em Roraima com 107 meninos para cada 100 meninas, seguidos por Sergipe, Paraná e Mato Grosso com uma relação de 106 meninos para 100 meninas.

“Indicadores do IBGE são utilizados em todo Brasil e por todos os governos. Acredito que seja uma fonte de responsabilidade segura. De fato houve uma queda no Brasil inteiro não somente no Acre”, avaliou a gerente-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC) da Secretaria de Estado da Saúde, Laura Pontes.