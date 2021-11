Sindmed confirma notificação da justiça, mas diz que greve continua com 10%

Um boneco inflável com a imagem do governador Gladson Cameli (Progressistas) com nariz de palhaço foi colocado na manhã desta quarta-feira, 17, em frente a entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco (AC).

Os organizadores do ato contra o governador são os aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil do Acre.

Usando nariz de palhaço, uma das aprovadas, Juliana Figueiredo, cobrou o governador e relembrou o compromisso firmado dele na época com a categoria nas eleições de 2018.

“Esse boneco representa a nossa indignação com o governador com o comportamento dado ao cadastro de reserva da Polícia Civil. Ele prometeu e alimentou durante todos esses anos a nossa convocação e convocou apenas 17 pessoas. Isso é um absurdo”, afirmou.