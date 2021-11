Nicolau garante que pagamento do 13º dos servidores da Aleac será depositado nesta quarta

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente que matou duas adolescentes na tarde desse domingo, 14, no Ramal 3, situado na BR-364, em Cruzeiro do Sul. As jovens aparecem sem capacete, em alta velocidade e colidem de frente com um caminhão que seguia na direção oposta.

A batida frontal foi tão violenta que as garotas são arremessadas para o alto. Dhemili Barrozo Gomes e Queila Paixão da Silva, ambas de 13 anos, morrerem no momento do acidente em decorrência de múltiplas fraturas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local, mas a equipe só constatou os óbitos e os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal.

Os enterros serão feitos nesta segunda-feira, 15, no Cemitério da Vila Santa Luzia.

Menores no trânsito

Além do vídeo que mostra o momento do acidente, há outro antes do acidente, feito no mesmo local, onde Dhemili e Queila aparecem na moto em alta velocidade. O grupo parecia brincar e filmar as exibições. No segundo vídeo, há o impacto frontal e a morte das meninas.

Além de não terem Carteira de Habilitação, as meninas estavam sem capacete e em alta velocidade. Ainda não há informação sobre a quem pertencia a moto e a responsabilização de cada um, incluindo os pais. A Polícia Militar não se manifestou sobre o assunto por meio do Pelotão de Trânsito – Peltran.

Queila faria 14 anos no próximo dia 5 de dezembro e Dhemili completou 13 anos em maio.

Veja o vídeo: