Longo quer obrigar plano de saúde justificar negativa de procedimento

Na manhã desta quarta-feira, 17, as agências da Caixa Econômica Federal registram longas filas e aglomerações em meio a pandemia do Covid-19 para buscarem efetuar o saque do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família.

Em todo o Estado, cerca de 90.230 famílias devem receber a primeira parcela do Auxílio Brasil no dia de hoje, porém, respeitando o calendário de pagamento do extinto Programa Bolsa Família (PBF).

A capital acreana conta com cerca de 26.230 famílias assistidas pelo novo programa social, enquanto Cruzeiro do Sul chega em torno de 10.317 famílias contempladas, seguido de Tarauacá, com 7.261 beneficiários, Feijó e Jordão com 4.925 famílias assistidas.

O município de Sena Madureira chega à casa dos 6.869 famílias, Senador Guiomard beira as 4.051 beneficiários, Brasiléia 3.340 famílias, Marechal Thaumaturgo 2.770 famílias, Porto Acre, com 2.636 assistidos, Rodrigues Alves 2.574 contemplados, Mâncio Lima 3.214 atendidos e Xapuri 2.090 famílias assistidas. Já Acrelândia, com 1.791 famílias; Assis Brasil, com 1.414; Bujari, com 1.363; Capixaba, com 1.400; Epitaciolândia, com 1938 beneficiários; Manoel Urbano, com 1.727; Plácido de Castro, com 1.631; Porto Walter, com 1.501 e Santa Rosa do Purus, com 1.126.

As 140.998 famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), precisarão se enquadrar nas regras do programa do Ministério da Cidadania para conquistar o benefício nos próximos pagamentos da Caixa Econômica Federal (CEF).

A Caixa Econômica Federal será responsável pela operacionalização do programa social, que nesta primeira etapa contemplará 14,5 milhões de famílias, a meta do governo federal é atender até 17 milhões de pessoas no país.