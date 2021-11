Acreano acusado de matar jovem com mais de 6 tiros na frente da mãe é preso em Rondônia

A Polícia Civil do Acre prendeu na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro Morar Mulher, zona leste de Porto Velho, o rapaz Alisson Wenso Costa Ferreira, de 23 anos, que era procurado pela polícia local desde o último mês de abril, quando foi acusado de executar o jovem Luiz Antônio Saraiva Pereira, de 19 anos, no Ramal Bom Jesus, bairro Vila Acre.

Segundo informações da Polícia Civil, Antônio teria sido morto por ter se envolvido com uma mulher de presidiário. Em razão disso, membros da facção acabaram matando a vítima na frente de sua mãe.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Porto Velho, o homicida fugiu para Rondônia após matar a vítima. Mediante a investigação, os policiais chegaram até o suspeito, que foi encontrado na zona leste da capital rondoniense. Após a prisão, Alisson foi encaminhado pelo delegado Marcos Cabral à Central de Polícia para ser feito o flagrante e depois encaminhado a Delegacia de Homicídios para os procedimentos cabíveis.