Xapuri autoriza dose de reforço a pacientes que tomaram a vacina vencida contra Covid-19

Depois de 5 meses de espera, os 51 pacientes que tomaram as doses da vacina Oxford/AstraZeneca vencidas foram autorizados pela secretaria de saúde de Xapuri a tomar uma dose extra do imunizante. A informação é do diretor de Atenção Básica em Saúde do município, o enfermeiro Francisco Andrade de Souza.

O assunto ganhou destaque na imprensa nacional com a divulgação, no dia 2 de julho passado, pelo jornal Folha de São Paulo, de um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal que apontou que pessoas teriam recebido doses vencidas contra a Covid-19.

No Acre, sete cidades apareceram no levantamento dos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp: Rio Branco, Xapuri, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Porto Walter e Cruzeiro do Sul. Xapuri, com 51 casos, foi o município de maior ocorrência.

Inicialmente, a saúde municipal negou a aplicação de vacina fora do prazo, mas voltou atrás três dias depois e divulgou que 51 pessoas realmente haviam tomado o imunizante vencido. De acordo com a mesma informação, todos os moradores que apareceram na lista de vacinados já haviam sido identificados e estavam sendo monitorados.

De acordo com o diretor de Atenção em Saúde, a decisão foi tomada após outros municípios que também tiveram casos de aplicação de vacinas vencidas terem autorizado a dose de reforço e também após essa nova aplicação ter sido feita em profissionais de saúde, idosos e imunossuprimidos.

“Aguardamos o posicionamento do Programa Nacional de Imunização (PNI) e ficamos sem respostas, após sucessivas tentativas do órgão municipal ao órgão estadual, que repetia que não tinha resposta federal sobre a necessidade de uma nova dose ou se o imunizante perdia a eficácia após a data”, explicou Andrade.

Há três meses, Xapuri não registra novos casos ou óbitos por Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. A situação é bem diferente da ocorrida em janeiro deste ano, quando o município marcou o recorde de 500 casos da doença em apenas um mês.

Com relação à vacinação, do público apto a receber o imunizante, cerca de 13.050 pessoas, 10 mil já receberam pelo menos a primeira dose. O município segue com a campanha de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Tia Vicência, Félix Bestene e José Francisco Silva (Bairro Sibéria).