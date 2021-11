Polícia apreende dois menores que participaram de assalto a supermercado

Com temáticas passando pela educação antirracista e patrimonial cultural, a artista Camila Cabeça e vários parceiros realizam de 15 a 20 de novembro o Festival Afro-cultural Cabeça de Nêga, com programação que celebra a semana da Consciência Negra. O evento foi aberto nessa segunda-feira no bar Casa do Rio, situado no Bairro da Base, em Rio Branco, e um dos palestrantes foi o procurador de Justiça, Samy Barbosa, que relatou as ações do Ministério Público no combate ao racismo.

O restante da programação será realizada na sede da Sambase, também no Bairro da Base. Além do Ministério Público, outra parceira do evento é a Defensoria Pública do Estado do Acre, que vai oferecer atendimento jurídico nos dias 16 e 19 de novembro. Serão ofertadas na sede da Sambase orientações sobre pensões alimentícias, pedidos de guarda, consultas a processos , entre outros já comumente oferecidos pela defensoria.

A programação inclui do Festival Cabeça de Nega inclui atendimento jurídico, treinamento para comunicadores, palestras, oficinas, rodas de conversa, atendimento jurídico, Feira do Bem Viver, cortejo de Maracatu, ato pelo Dia da Consciência Negra, apresentação de Marujada, programação musical A hora do pôr-do-sol de Oyá e baile musical.

“Cabeça é orí, é o nosso conhecimento, então, o Festival foi pensado para Rio Branco partindo da comunidade do bairro da Base. Faremos um trato sonoro, artístico com formação, fruição artística, de natureza sensorial, de troca de conhecimentos de forma que fortaleça o elo de todes; tanto de mulheres quanto da sociedade como um todo”, explica Camila Cabeça, artista e proponente do projeto.

Um destaque na programação será a participação da escritora, arquiteta e urbanista, Joice Berth, que ministrará a palestra “Decolonialidade e empoderamento”, nesta terça feira, 16 às 19h. A vinda da escritora ao Acre é fruto da parceria da organização do Festival com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O Festival resulta do projeto aprovado pelo Edital de Produção e Eventos Consolidados/ Inéditos nº 007/2020 do Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour/ Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Todas as atividades seguem os devidos protocolos sanitários de saúde e estão voltadas para o público vacinado com as duas doses da vacina contra Covid-19.

Camila Cabeça

A artista Camila Cabeça promove o Festival Cabeça de Nega no momento em que Camila Cabeça completa 10 anos de cantoria. Na trajetória de produtora à artista fez residência artística, ministrou aulas para turmas internacionais. Com pesquisas, desenvolveu o método artístico “Carimbó para o Despertar do Corpo”, promoveu lives e durante a pandemia, viajou por cidades acreanas com projetos de afrobetização que tem compromisso com a luta antirracista.