Maison Borges pode ter prejuízo de R$ 300 mil por cancelamento de show de MC Poze

Após a secretaria de segurança de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) emitir portaria cancelando o show do MC Poze do Rodo, que estava marcado para ocorrer na noite desta segunda-feira, 15, em Rio Branco, a organização do evento se pronunciou ao ac24horas afirmando que já está recorrendo da decisão junto ao

Tribunal de Justiça do Acre.

A decisão só teria sido emitida após o funkeiro Poze do Rodo chegar à cidade. O advogado Weverton Matias, que fala pela casa de eventos Maison Borges, garante que o show tem toda documentação necessária para acontecer. “Tudo dentro da lei, isso envolve muitas pessoas e um investimento altíssimo”, explica. O empresário que trouxe o artista classificou como uma vergonha ser notificado pouco antes do evento e por WhatsApp.

“Cumpre ressaltar que a “notificação” da secretaria da segurança pública foi feita apenas na noite de ontem, próximo da meia-noite, via WhatsApp. Nela consta apenas que no último show do artista houve incidentes de violência. A partir de breve pesquisa, contatamos que o ocorrido em Santa Catarina foi a partir de uma confusão motivada por ciúmes, que levou a um conflito generalizado”, diz p advogado do evento.

Segundo Matias, não se sabe quais as condições do evento de Santa Catarina. “Mas o evento de hoje, na Maison Borges, cumpre todas as exigências e protocolos exigidos pelas autoridades”.

A casa de shows vê a decisão da segurança estadual como arbitrária. “Se mantida, poderá representar um prejuízo próximo a 300 mil reais aos organizadores. Além de prejudicar a vida de centenas de trabalhadores”.

A Maison Borges alega que o show de hoje está dentro de uma série de eventos que vem acontecendo desde agosto no local chamado Rolezinho, que já contou com a Dj Michelle Mignon, no último dia 14 de agosto e a Dj Bárbara Labres, no último dia 02 de outubro. “Ambos os eventos não tem qualquer incidente registrado. Estamos confiantes que teremos uma decisão judicial que irá autorizar a realização do evento”, conclui o advogado.