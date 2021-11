Corte em orçamento compromete Anel Viário e Orla do 15, diz Gladson

Em entrevista a TV5 na manhã desta segunda-feira, 15, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou que a decisão provisória do Supremo Tribunal Federal (STF) em suspender a execução das chamadas emendas secretas do relator-geral da União, o senador Márcio Bittar, pode dificultar a execução de grandes obras do governo, especialmente, em Rio Branco.

No entanto, Cameli garante que a suspensão do orçamento secreto nada interfere nas obras já iniciadas pelo governo, como por exemplo, a duplicação da estrada de Cruzeiro do Sul e o Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia. “Se o orçamento for suspenso, realmente atrapalha as obras como a Orla do 15, o Anel Viário de Rio Branco que estão em fase licitatória”, afirmou.

O chefe do executivo acreano destacou, entretanto, que o governo trabalha com um plano B para dar continuidade às obras caso a decisão do supremo seja mantida. “Caso aconteça, temos as linhas de crédito que a Assembleia Legislativa já aprovou para investimentos no Estado como garantia de investimentos na área da infraestrutura”, argumentou.

Recentemente, Rosa Weber suspendeu integralmente a execução das emendas de relator-geral, que somam cerca de R$ 18,5 bilhões na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. A liminar foi concedida em ação movida em junho pelos partidos PSOL, Cidadania e PSB contra as emendas do relator-geral da LOA, senador Márcio Bittar (MDB-AC).