Não chamem para o mesmo Tacacá 

RECOMENDA-SE não convidar para o mesmo tacacá a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o senador Márcio Bittar (PSL). O grupo Rocha debita a Bittar uma suposta tentativa de dar um golpe político, ao tentar passar por cima da Mara e filiar a Márcia Bittar (sem partido) no PL, sigla que a partir de abril será presidida por Mara Rocha, e na qual o presidente Bolsonaro também vai se filiar.

A tentativa, dizem os Rocha, teria sido feita junto ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que desconversou e enfatizou que qualquer conversa política no Acre passará pela nova presidente, a deputada federal Mara Rocha. O fato estremeceu as relações entre Bittar e a parlamentar. O episódio foi contado ao BLOG pelo vice-governador Major Rocha. Vendo o peixe com escama.

CANDIDATURA ÚNICA VIROU POEIRA

O PP está fechado com a senadora Mailza Gomes (PP); o PROS com a deputada federal Vanda Milani; o MDB, com a deputada federal Jéssica Sales, o Márcio Bittar não abre mão da candidatura da Márcia Bittar; o DEM, com o Alan Rick. Cada dia fica mais difícil uma candidatura única a senador no grupo do governador Gladson. Um nome de unidade, virou poeira.

LONGE DE FICAR CLARO

O QUADRO para o Senado está bem distante de ficar claro e definitivo. A informação que o BLOG tem é a de que, com base nas pesquisas, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) vai decidir se será candidata ao governo ou a senadora. Se for para o Senado, a confusão está feita.

ENGANADOS COM A COR DA CHITA

O SECRETÁRIO estadual do Meio Ambiente, Israel Milani, diz que tem muita gente enganada se pensa que o PROS não terá uma chapa capaz de eleger um deputado federal. Só não revela nomes para evitar cooptação. Israel vai disputar vaga na Câmara Federal, na eleição de 2022.

CARA NOVA

É sempre saudável para a política ter uma cara nova buscando um mandato popular, como no caso do Israel Milani.

APOSTEM NA HIPÓTESE

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha está assistindo de camarote o PSL (partido ao qual está filiado) montando a sua chapa para deputado federal. Ninguém se admire se na hora certa conseguir ser candidato, via conversa que tem programada para ter com o presidente Luciano Bivar.

REPUBLICANOS

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) tem dito não estar muito preocupado em que partido a sua candidata Márcia Bittar se filiará. Garante que, em qualquer partido, ela será a candidata do presidente Jair Bolsonaro. Os ventos sopram no sentido da Márcia vir a se filiar no REPUBLICANOS.

HOMEM DO LULA

NO livro com a biografia do ícone do PT, Zé Dirceu (um livro que deveria ser lido pelos que lidam com política, porque a obra retrata como são os porões dos partidos políticos no Brasil), o Jorge Viana é mostrado como um dos conselheiros mais próximos do Lula. Quando a cúpula petista com o Lula foi à China reatar relações formais com o Partido Comunista Chinês, levou o JV na comitiva. Na época, ele era governador do Acre. A viagem é mostrada no livro como um passeio turístico entre bocados de “pato laqueado” – um prato caro da culinário chinesa – com a degustação acontecendo no restaurante Leonardo’s, no Hotel Hilton Shangai, e visitas à muralha da China. O Lula ganhando, o JV será um dos nomes mais fortes do governo petista. Se elegendo ou não senador.

CONCENTRAR NA CAPITAL

DEPOIS de priorizar este ano visitas aos municípios do interior, a meta do candidato a governador, senador Sérgio Petecão (PSD), será em 2022 entrar com tudo no colégio eleitoral da capital, onde a eleição será decidida.

SONHO DO GONZAGUINHA

NÃO PODE ser descartado o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) se filiar ao PP e disputar uma vaga de deputado federal, com o apoio do forte grupo do deputado Nicolau Junior (PP). O Gonzaguinha trabalhou muito para ampliar a sua base eleitoral, na região do Juruá. A vaga seria do Nicolau, se não estivesse impedido juridicamente.

LUGAR DE CONFUSÃO

A SECRETARIA municipal de Saúde se notabilizou neste primeiro ano da gestão do Bocalom, como um setor de confusão. Quando ele pensa em ter paz, estoura nova crise. Manda benzer o lugar, prefeito.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

PELO menos cinco pesquisas – três a serem feitas por institutos de fora do estado – deverão ser divulgadas até o fim do ano. Claro que não decidirão nada, mas servirão para se saber qual é o termômetro do momento político.

TEORIA INFANTIL DA CONSPIRAÇÃO

TODAS as pesquisas realizadas este ano sobre a eleição presidencial deram o Lula liderando folgado sobre o Bolsonaro. Não venham com o argumento infantil de que, todos os institutos de pesquisas se uniram para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro lembra muito o meteoro Collor.

CANSOU DE CARREGAR O PIANO

CHEGA a informação que o presidente do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, resolveu ser candidato a estadual. Cansou de carregar como dirigente o piano, e quer ser pianista. Não é fácil ser presidente e candidato.

FAZENDO POLÍTICA

BASTA acompanhar os movimentos do governador Gladson Cameli, para se chegar à conclusão de que, com a sua candidatura à reeleição se aproximando, resolveu fazer política, e tem buscado criar pautas positivas.

NÃO É DE SE CRER

NÃO tenho visto nenhuma movimentação do governador Gladson, no sentido de anunciar o candidato a senador da sua chapa este ano. Se continuar no PP, não terá como rifar a senadora Mailza Gomes (PP), do seu partido. A não ser que a convença de desistir da sua candidatura.

PLANO B

A não ser que aconteça um fato novo que leve à fusão do PCdoB com um outro partido, os comunistas terão de ir para o “Plano B”, de lançar chapas próprias fortes para deputado federal e deputado estadual, tarefa difícil.

APOSTA PERDIDA

PARECE que, os que apostaram que o deputado Jenilson Leite (PSB) estava blefando quando colocou a sua campanha a governador na rua, vão perder as apostas. Tem se mostrado a cada dia mais envolvido na candidatura. É um dos políticos mais habilidosos e preparados da nova safra de parlamentares do estado.

NÃO PODE DEIXAR DE RECONHECER

IDEOLOGICAMENTE, qualquer um pode discordar do deputado federal Alan Rick (DEM), mas ninguém pode colocar em dúvida que é um dos nossos melhores parlamentares federais e dos mais propositivos.

DEIXOU DE SER UMA SUCATA

UM TRABALHO que começou com a ex-secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro; que continua com o atual secretário Rutemberg Crispim, transformou a antes sucateada Rádio Difusora Acreana, numa emissora potente e moderna. E, no bom comando do diretor Raimundo Fernandes. A RDA tem história no Acre.

FRASE MARCANTE

“Trate sempre bem as pessoas, viva em paz, seja cordial, isso faz bem à alma; nunca sabemos quando vamos partir”. Frase da doutrina espírita.