Transtornado, filho incendeia casa da própria mãe no Acre

O homem identificado como Roberto Lima Verde de Santiago foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de atear fogo na casa da mãe dele, Davina Santiago Lima Verde, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, na manhã deste sábado, 13.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros no município, Tenente Josadac, a irmã do homem, que não quis se identificar, contou que ele tentou entrar em um quarto não conseguiu e, por isso começou o incêndio. Os pais deles, que são idosos não estavam em casa. Ninguém ficou ferido.

O comandante cita que três cômodos da casa foram consumidos pelo fogo, bem como o mobiliário . “As guarnições conseguiram controlar as chamas e resguardar o restante da residência”, relatou.

Veja o vídeo: