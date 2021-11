Prazo para negociação de débitos com a Receita Federal encerra no dia 30 de novembro

Durante um café da manhã, realizado no Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), com os deputados estaduais da base da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou um aumento nas emendas parlamentares de R$ 500 mil para R$ 1 milhão de reais. O ato deve ser inserido já na Lei Orçamentária Anual deste ano e já ter validade para 2022.

Desde o início do mandato, Cameli já efetuou dois aumentos nas emendas. Na gestão anterior, era pouco mais de R$ 250 mil, passando para R$ 500 mil e agora para R$ 1 milhão. “Essa é a prova da valorização do governo com o parlamento estadual”, declarou Gladson Cameli ao ac24horas.

Ainda na reunião, Gladson reafirmou a parceria com a base do governo e garantiu ao diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, que deverá realizar mais investimentos na área da infraestrutura.

O deputado estadual José Bestene destacou a importância da reunião com o governador Gladson Cameli. Segundo ele, esse encontro reflete a harmonia dos poderes. O Trabalho do governo em obras estruturas através do Deracre, como Anel Viário, ponte de Xapuri, estrada da variante, duplicação da estrada do aeroporto em Cruzeiro do Sul e recuperação de ramais contam com o apoio e empenho da base”, explicou.

Dentre os deputados estaduais que estavam presentes no encontro, estavam Gerlen Diniz, José Bestene, ambos do Progressistas, Luiz Tchê (PDT), Marcos Cavalcante (PTB) e Whendy Lima (União Brasil), além do secretário de governo, Alysson Bestene.