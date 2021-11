Foragido da justiça acaba baleado ao trocar tiros com a polícia

O foragido da justiça do Acre Geraldo Gomes de Oliveira, de 35 anos, foi ferido na tarde deste sábado, 13, após trocar tiros com policiais militares em uma área de mata localizada na Rua do Passeio, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Geraldo possui várias condenações no judiciário e estava foragido por cortar a tornozeleira eletrônica, e na tarde deste sábado, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina na região do Taquari, quando visualizou Geraldo em fundada suspeita trafegando em uma motocicleta modelo Twister, de cor prata. O foragido, ao perceber a aproximação da viatura policial, saiu em fuga na moto por alguns quilômetros. Ele parou a moto na rua do Passeio e adentrou em uma área de mata na tentativa de fugir. Houve uma perseguição ao criminoso durante a ação e Geraldo trocou tiros com a PM. O criminoso acabou ferido com três balas. Ele foi detido e recebeu voz de prisão.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Geraldo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Ainda de acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Geraldo na semana passada abordou um policial militar na rua Durval Camilo no bairro Canaã, o agrediu e roubou sua pistola.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).