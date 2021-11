Conheça a acreana que irá participar da maior competição de Crossfit da América Latina

Foto: Power Click

Quando começar a competir neste sábado, 13, na Monstar Games, em Goiânia (GO) , a policial militar Patrícia Maciel vai ser mais do que a única representante do Acre na maior competição de Crossfit da América Latina. Aos 34 anos, Patrícia é exemplo de que é possível sair do sedentarismo e ter uma vida saudável.

Patrícia conta que até fazer o curso da PM, não fazia nenhuma atividade física. “Quando eu entrei na PM, eu percebi que atividade física era algo que me despertava interesse, mas, confesso que depois do curso, deixei de praticar e passei muitos anos sem fazer qualquer exercício”, explica.

A virada veio apenas no ano de 2106, quando Patrícia estava bem acima do peso. “Meu marido fazia Crossfit e me matriculou. Eu fui, mas com o intuito apenas de perder peso. Acontece que em pouco tempo eu comecei a evoluir no esporte e fui convidada por um treinador para fazer uma planilha diferente de treinos para uma competição que já seria realizada no ano seguinte em que comecei”, diz.

A partir daí, Patrícia teve uma evolução meteórica. Na competição, a mesma que vai competir agora, Patrícia integrou uma equipe com mais duas competidoras na categoria iniciante e conseguiu a terceira colocação. No ano seguinte, em 2018, Patrícia já competiu na categoria amador, agora sozinha. De novo, a acreana chegou ao pódio, agora na segunda posição.

Cada vez mais o Crossfit passou a fazer parte da vida de Patrícia, que começou a ter cada vez mais a ajuda de profissionais especializados e patrocínios para a competição. A ideia era fazer um ano de 2019 inesquecível, se não fosse um detalhe mais do que especial. No início do ano, Patrícia descobriu que estava grávida de seu quarto filho. “Aí eu parei de treinar, foquei na gravidez e parei de treinar”, explica.

Yasser, filho de Patrícia, nasceu em outubro. No mês seguinte, a mãe recente já voltou aos treinamentos. “Eu procurei um nutricionista e como estava muito acima do peso iniciei um processo de emagrecimento. Até porque não teria como pensar em performance nos treinos com os quilos a mais. A partir de abril, eu passei a treinar duas vezes por dia”.

Vídeo mostra Patrícia treinando para a competição – Video: Cedido

O resultado em menos de dois anos é que Patrícia hoje é considerada uma das principais atletas do Norte do país e foi uma das selecionadas para competir no Monstar Games. Só que agora, a acreana disputa a categoria elite, a principal da maior competição de Crossfit da América Latina.

Quem quiser torcer pela competidora acreana pode acompanhar pelas redes sociais da @monstargames.