Antes do feriadão, Rio Branco abre 11 pontos de imunização contra a Covid-19

Estão abertas, até o dia 15 de novembro, as inscrições para seleção de professor substituto do campus Sena Madureira. Estão sendo ofertadas vagas para as áreas de Agronomia, Biologia, Informática, Geografia e Psicologia. As inscrições são gratuitas.

A carga horária para os docentes das áreas de Agronomia, Biologia, Informática e Psicologia é de 40 horas semanais, com salário de até R$ 5.831,21. Já para a área de Geografia, a carga horária é de 20 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 3.522,21. Além disso, os contratados receberão, além da remuneração, auxílios alimentação, transporte e pré-escolar (por dependente com até aos cinco anos de idade).

Os candidatos para as vagas de professor substituto deverão encaminhar documentação exigida em edital, para o e-mail [email protected] que deverá estar identificado com os seguintes dados no assunto: nome do candidato, área para qual concorre e carga horária (exemplo: Maria – Agronomia – 40h).

A seleção dos novos professores substitutos acontecerá em única etapa classificatória, tendo como base a prova de títulos. Para isso, os candidatos deverão elaborar currículo com conformidade com o edital, como também encaminhar documentos comprobatórios. A documentação será avaliada conforme os critérios: título acadêmico, experiência profissional e cursos extracurriculares.

Conforme cronograma, a homologação das inscrições acontecerá entre os dias 16 a 18 de novembro, no site do Ifac e Diário Oficial da União. Os recursos contra essa fase deverão ser encaminhados de 19 a 22 de novembro. A previsão é de que no dia 24 de novembro seja publicada a relação final de inscrições deferidas e inferidas.

O resultado referente à prova de títulos será publicado até o dia 26 de novembro. Os recursos para essa etapa deverão ser encaminhados entre 01 e 02 de dezembro. O resultado final e homologação em Diário Oficial será divulgado até 9 de dezembro.

O edital pode ser acessado aqui: https://portal.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/500/