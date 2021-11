Mãe salva filho de afogamento após respiração e massagem cardíaca

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) promoveu na quinta-feira, 11, no Palácio do Comércio, o Encontro de Mulheres e Chá Beneficente.

Mailza chegou ao evento acompanhada do governador Gladson Cameli, do prefeito Tião Bocalom e do deputado estadual José Bestene.

A presidente do Progressistas no Acre cumprimentou as convidadas passando em cada mesa, conversando e registrando este primeiro encontro realizado pela senadora, desde que começaram as medidas restritivas contra a Covid-19.

Na abertura do evento, Mailza destacou a felicidade de estar realizando o Chá Beneficente, após mais de ano de pandemia, com a presença de uma centena de mulheres.

“Gostaria de parabenizar o governador Gladson Cameli por todo empenho neste período difícil que enfrentamos. Principalmente por ter sido sensível às dificuldades da nossa gente e não ter medido esforços para garantir a saúde de todos”, destacou Mailza.

Em sua fala, o governador agradeceu aos profissionais da área de Saúde por todo empenho e dedicação aos acreanos. “Foi o trabalho incessante de vocês, realizado mesmo em momentos de grande cansaço físico e mental, que tornou possível momentos como estes. Nosso muito obrigado por tudo”, disse Gladson aos profissionais de saúde que estavam presentes ao Encontro de Mulheres.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, parabenizou a senadora Mailza pela organização do evento e sua representativa junto às mulheres acreanas.

“Muito nos honra ter uma mulher da sua qualidade nos representando em Brasília. A senhora nos enche de orgulho e isto transparece em um evento como este, repleto de mulheres de várias classes sociais, que prestigiam seu trabalho”, disse Bocalom.

Passado o momento dedicado aos políticos presentes, as convidadas tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra realizada pela empresária e empreendedora Iris Tavares, que contou um pouco de sua história inspiradora. “Digo sempre que uma boa história de vida inspira novas histórias e é isto que gostaria de repassar às mulheres que participam deste encontro”.

Na sequência foi apresentado desfile de modas e as convidadas ainda puderam contar com um espaço empreendedor, com stands de parceiros que apoiaram o evento e área com cadeiras massageradoras.

Os brinquedos, materiais escolares e roupas recebidos como ingresso ao evento serão doados às crianças carentes.