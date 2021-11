Jornalista e apresentador Astério Moreira retorna para as telinhas na TV Gazeta/Record

O jornalista e apresentador Astério Moreira vai voltar à tela da TV nos próximos dias. É que a direção da TV GAZETA, do Grupo Recol, decidiu pela sua contratação com o objetivo de reforçar o time de apresentadores. Ele atuará ao lado dos experientes apresentadores Edvaldo Souza, Gabriel Rotta, Itaan Arruda e Chrisna Lima.

O convite foi feito pelo empresário Marcelo Moura que, juntamente com o grupo, tem planos para o futuro da TV GAZETA. Segundo ele, Astério Moreira tem o perfil ideal para o projeto a ser desenvolvido pela emissora nos próximos anos.

Astério começou no rádio em Brasileia, sua cidade natal. No início da década de 90 passou a trabalhar no jornal A Gazeta. Migrou

para a televisão em 1999 como comentarista político no programa comandado por Roberto Vaz. Posteriormente na TV RB, onde firmou na TV. Foi vereador e deputado, mas nunca deixou o jornalismo, sua grande paixão.

Atualmente ele é colunista do ac24horas, participa do ac24horasPlay, com Leônidas Badaró, do programa Boa Conversa, com Marcos Venícios e é comentarista político na Rádio Cidade. “Trabalhar na TV GAZETA é o sonho de muitos, sou grato a Deus, ao Marcelo pelo convite a toda equipe da TV e aos demais que valorizam nosso trabalho”.