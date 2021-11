Com cinco novos casos, Acre não registra óbitos por Covid-19

O deputado federal Alan Rick (DEM) está em agenda no interior do estado com o presidente do Democratas, Jairo Cassiano. Santa Rosa do Purus foi a primeira cidade visitada pelo parlamentar na quinta-feira, 11.

Acompanhado por uma comitiva formada pelo prefeito Tamir de Sá, o vice Valdir Kaxinawá, o secretário de Educação Eron Braga, a chefe do núcleo de Educação Vania Marques e os vereadores Dênis Kaxinawá (DEM), presidente da Câmara de Santa Rosa, e Marlene Kaxinawá (DEM), o chefe do DSEI Alto Purus, Carla Mioto e o chefe da FUNAI, Nego Kaxinawá o deputado fez a entrega de um ônibus escolar traçado e com acessibilidade. A entrega é fruto de parceria que o deputado firmou com o governador Gladson Cameli e a secretária de educação Socorro Neri.

Alan Rick também anunciou mais de R$ 1 milhão em emendas para a recuperação das ruas do bairro COHAB. Todas as ruas receberão calçamento de tijolos.

Já em reunião com lideranças da comunidade, como a representante do Conselho Tutelar Elizandra, a representante dos direitos das mulheres Osmarina Nonato, professores, alunos, juventude o deputado recebeu solicitações na área da saúde como de um gerador de luz e aparelho de ultrassonografia para a saúde do município. Pedido que vai levar a Secretaria de Saúde do Estado.

A energia elétrica em comunidades indígenas também é uma demanda da região. O deputado já destinou emenda de R$ 350.000,00 para montagem de placas solares nas localidades. “Cobrei da SUDAM urgência na aprovação do projeto para que no ano que vem, possamos instalar os kits de energia solar nas aldeias de Santa Rosa do Purus”, afirmou.

Sobre a obra da nova pista do Aeródromo, que está sendo executada pelo Exército, o deputado reforçou o compromisso com essa e todas as demanda do município. “Já destinei R$ 2 milhões das minhas emendas de bancada para esta obra e quero seguir ajudando. Tenho sido parceiro de Santa Rosa, assim como de todos os municípios acreanos. Em 2019, por exemplo, entreguei um caminhão para o transporte da produção rural, duas ambulâncias, e equipamentos agrícolas ao município”, completou.

O deputado segue a agenda no interior, com visita as cidades de Manoel Urbano e Tarauacá.