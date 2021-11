Saiba quais Criptomoedas comprar neste Inverno

Compreender que o mercado de criptomoedas vai muito além do Bitcoin é um primeiro passo para perceber a profundidade e potencial da tecnologia de blockchain. De facto, com cada vez maior regularidade comunidades de cripto estão a ser criadas, ao mesmo tempo que projetos aliciantes e com enorme potencial também estão a ser lançados com grande regularidade.

Assim sendo, por estar também a passar por um ciclo de “bull run”, muito mais do que olhar para o Bitcoin Preço, será importante entender quais são outros projetos, com base noutras criptomoedas, terão alto potencial para conseguirem valorizar durante este inverno. De notar que, ao contrário dos investimentos mais tradicionais, a volatilidade destes ativos, mesmo durante apenas a próxima estação do ano, irá parecer uma enorme eternidade. Portanto, fique a par do top criptomoedas que podem até ganhar “terreno” face à valorização do Bitcoin:

#1 Ethereum(ETH)

Sendo já a segunda criptomoeda com maior capitalização do mundo, a verdade é que o projeto de Ethereum pode até ser já muito conhecido e valorizado. Contudo, enganem-se quem pensa que a equipa de desenvolvedores liderada por Vitalik está contente com a rede Ethereum, que é “mãe” de milhares de criptomoedas de alto potencial.

Isso porque, será agora uma questão de tempo até que a equipa de Ethereum possa lançar o tão aguardado Ethereum 2. Esta nova “roupagem” no projeto irá solidificar a posição dominante de Ethereum neste marketplace de criptomoedas. Portanto, existirá sempre possibilidade de valorização nos próximos meses.

#2 Litecoin (LTC)

Considerada por muitos como a “irmã mais nova do Bitcoin”, a Litecoin tem uma reputação muito sólida em todo o mercado de cripto. Tendo sido criada em 2011, é das criptomoedas mais antigas que permanece firme no top 20 de maior capitalização de todo o mercado. Sendo mais rápida e menos dispendiosa em termos de “gas” e taxas, certamente que o futuro do Litecoin não poderá ser colocado de lado.

Somando a isso, nesta bull run, quando compararmos a valorização de Litecoin com outras criptomoedas, como é o caso da Solana, por exemplo, a verdade é que Litecoin ficou bastante estática. Ou seja, este inverno poderá ditar um ressurgimento na valorização de Litecoin, até porque a sua comunidade continua muito forte, mesmo com o passar dos anos.

#3 Cardano (ADA)

A Cardano é um dos projetos mais aliciantes e com maior potencial de todo o mercado de criptomoedas. Para que se tenha uma noção, a sua aposta está muito voltada para o futuro dos “smart contracts”, sendo também esta uma das principais plataformas para a criação de dApps.

Como se pode concluir, em termos de projeto, existem sim várias semelhanças ao que a rede Ethereum já está a oferecer. Porém, a ADA, em termos de capitalização, está muito abaixo do que oferece o seu “rival” Ethereum. Portanto, poderá ser provável, em caso de continuidade no bull run, que Cardano possa continuar com a sua movimentação de valorização, ainda que tenha muitos concorrentes a emergir, com projetos igualmente muito revolucionários.

#4 Chainlink (LINK)

Tendo sido uma das principais criptomoedas em termos de valorização no ano passado, bem como neste ano, o Chainlink, tal como o seu próprio nome indica, surgiu de um projeto de 2017 com o intuito de desenvolver contratos inteligentes e que se autorregulassem. Muito voltado para o mercado financeiro, a Chainlink pretende facilitar todos os processos mais burocráticos relacionados com concessão de créditos, contratos entre empresas, entre muitas funcionalidades.

De facto, atualmente, são muitos os especialistas e analistas de criptomoedas que acreditam que o Chainlink não está ainda numa fase de bolha, podendo até mesmo ser considerado um ativo atual desvalorizado. Ainda assim, como se sabe, avaliar uma criptomoeda e o seu projeto terá sempre alguma conotação subjetiva, pelo que o nosso conselho é que possa estudar muito bem o que o Chainlink tem para oferecer a todo o mercado de diferente. Só assim poderá tomar as melhores decisões na hora de investir em criptomoedas.

#5 Binance Coin (BNB)

A BNB é uma das criptomoedas mais usadas no mundo. Isso porque, apesar de não se destacar muito em termos de recursos e funcionalidades que outras já analisadas aqui, é esta cripto que é constantemente usada na corretora Binance. Na verdade, BNB é uma criação dessa corretora, com o intuito de não só facilitar todas as transações de criptomoedas, como também torná-las mais rápidas e acessíveis. Aliás, a própria corretora promove isso mesmo.

Portanto, caso conheça bem essa corretora e esteja a apostar num constante crescimento de transações, investimentos e trading neste mercado de criptomoedas, já para os próximos meses, a BNB poderá ser uma boa escolha. Na verdade, em termos de usabilidade, esta já é uma das criptomoedas mais usadas pelos investidores, estando até já no top 3 de criptomoedas com maior capitalização no mundo, precisamente por isso.

Em que situação encontra-se o mercado de criptomoedas?

É muito importante, antes de investir em criptomoedas, perceber em que situação o mercado se encontrar. Ora, após muitos anos em “bear market”, a verdade é que, desde o final do ano de 2020, que existiu uma enorme reversão no que toca a essa tendência de descida. De tal ponto que este atual “bull market” já dura há praticamente um ano, fazendo com que os seus investidores tivessem conseguido, na grande maioria dos casos, valorizações muito grandes, fazendo relembrar o “bull market” até 2017.

Contudo, restará agora perceber como este inverno irá se comportar em termos cíclicos. As expectativas e análises garantem que o mais provável é que este mercado muito “quente” e valorizado possa continuar. Ainda assim, como se sabe, historicamente investir em criptomoedas é algo altamente volátil, comportando um risco mais elevado, quando comparado com outras formas de investimento. Portanto, antes de realizar qualquer investimento, tenha noção dos riscos e invista muito num total conhecimento do mercado e dos projetos.