PT e aliados querem Jorge governador

Se depender da vontade do PT e aliados, o ex-senador Jorge Viana disputa o governo em 2022 e não o Senado como deseja. Com o racha no grupo político que ganhou a eleição em 2018, petistas avaliam que, apesar do governador Gladson Cameli (PP) ser muito forte, a briga envolvendo o vice-governador e as candidaturas de Sérgio Petecão (PSDB) e de Mara Rocha (PL) ao governo, minam os votos na base da situação. Essa é a mesma avaliação do senador Márcio Bittar (PSL) que, para ele, o embate deveria acontecer entre esquerda e direita e não entre aliados como vem ocorrendo.

Na opinião de Bittar a política se transformou em uma grande confusão. “Era para estarmos todos juntos. Quem diria que em menos de três anos de governo haveria uma desordem política dessas”, avalia. Porém, ele entende que Petecão não conseguirá entrar na órbita dos votos de Gladson. Quanto a Mara, é uma candidatura bolsonarista nova a ser avaliada com muito critério.

Por conta disso, petistas e aliados como PC do B e PSB acreditam que as chances de Jorge Viana chegar ao governo são reais. Porém, é necessário aguardar as definições partidárias no plano nacional. Qual será a configuração dos partidos de esquerda? A tendência é a formação de uma ampla frente para o enfrentamento ao presidente Jair Bolsonaro com efeitos colaterais no Acre. Jorge Viana não diz que sim nem que não. Continua aguardando o melhor momento para se manifestar. Ele sabe que a cereja do bolo é o Senado e não o Palácio Rio Branco.

. Durante entrevista na TV Gazeta, ontem, o prefeito Tião Bocalom (PP) pretende realizar dois sonhos:

. Acabar com a importação de arroz e, agora, transporte público no mesmo nível da zona do euro.

. Um belo desafio para três anos e um mês de mandato que lhe resta.

. Dezembro é a data limite para que, os que ocupam cargos públicos, desocupem o espaço para cuidar de suas pré-campanhas.

. O fim do orçamento secreto para alguns deputados e senadores, equivale a pedra kryptonita para o super-homem, acaba com toda a sua força.

. Em mais uma pesquisa, Lula dispara na frente em todas as simulações contra Bolsonaro, Moro, Ciro e Cia LTDA.

. O Paulo Guedes e o próprio estão em franco declínio popular.

. Combustíveis, energia, alimentação e desemprego derrubam até o santo papa.

. Chove bastante e ninguém mais fala em reduzir a energia, no capitalismo os preços nunca voltam aos patamares anteriores.

. É lei!

. Sujeito foi contatado para tirar notas de serviço que não realizou para uma prefeitura; agora anda nervoso com medo de ser preso.

. O sentimento de culpa também o perturba.

. Vai um conselho:

. Procura um padre ou pastor e confessa os pecados, se não for suficiente vai na delegacia e confessa que a pena é abrandada.

. Contou, porque quis, ninguém perguntou.

. Bom dia!