Presidente de sindicato: “tenho mais medo de policial do que de presos”

A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (ASSPEN) divulgou uma nota no início da manhã desta quinta-feira, 11, onde repudia a declaração da presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos do IAPEN (SINDSAI), Cátia Nascimento, que afirmou nesta última quarta-feira, 10, na Aleac que tinha mais medo de policial penal do que de preso.

Na opinião da Associação, a declaração foi desonrosa. “Ao contrário do que se tenta demonstrar de forma ofensiva e até criminosa pela presidente do Sindsai, os policiais penais e os servidores administrativos do Iapen, no exercício de suas funções, presam pelo respeito e pelo espírito de colaboração”, diz a instituição em nota.

Em outro trecho, a ASSPEN afirma que vai adotar medidas cabíveis para o caso. “Por fim, a Associação acredita que as afirmações irresponsáveis feitas pela Sra. Cátia Nascimento não representam o pensamento coletivo da categoria que ela diz supostamente representar, ao passo que tomará as medidas cabíveis e necessárias para a devida reparação dos danos causados à imagem doa policiais penais do Acre”, encerra a nota assinada por Eden Azevedo, presidente da associação.

A reportagem do ac24horas procurou Cátia para um posicionamento sobre a nota, mas não obteve resposta.