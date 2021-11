Sérgio Moro se filia ao Podemos com discurso de candidato

Em outubro deste ano o Acre exportou US$ 3,623 milhões e importou, US$ 519,800 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 3,103 milhões, conforme dados publicados na 1ª semana de novembro pelo Ministério da Economia.

Com isso, o Acre fechou o período de janeiro a outubro de 2021 com um saldo recorde de US$ 39,711 milhões, superando em 48% o registrado no mesmo período de 2020, que foi de US$ 26,872 milhões.

Madeira e derivados (42,3%), castanha (27,6%), derivados de bovinos (16,7%), derivados de suínos (3,8%) e milho (2,7%) foram os produtos que lideraram as exportações em setembro.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Mercado Exterior de novembro, que em breve será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.