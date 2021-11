Pedro Longo comemora aprovação de PL que beneficia clubes de futebol no Acre

Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (10), o deputado Pedro Longo comemorou a aprovação unânime do Projeto de Lei (PL) de autoria do executivo que beneficia os clubes de futebol do Acre.

A proposta autoriza o executivo, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura (SEE), a destinar recursos financeiros na ordem de R$ 1 milhão para o fomento do desporto de alto rendimento, especificamente o futebol profissional acreano.

O valor será aplicado, principalmente, na realização do Campeonato Estadual de Futebol Profissional de 2021, a partir de uma parceria firmada entre o governo e a Federação de Futebol do Acre.

O líder do governo na Casa do Povo, que uniu os demais parlamentares em apoio à pauta, ressaltou sua importância e urgência.

“Essa destinação é um valor pequeno, mas significa muito para os clubes de futebol do Acre. Talvez, se a gente não conseguisse aprovar agora, não teria sido possível até o fim do ano, podendo prejudicar os profissionais. Fico muito feliz com essa aprovação”, argumentou Longo.

O PL segue agora para sanção governamental.