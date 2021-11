Neném garante apoio as reivindicações de policiais penais em reunião na Aleac

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil público para apurar omissão dos entes federados a respeito da publicação dos arquivos vinculados aos órgãos de repressão política no estado do Acre.

Segundo o procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, a Comissão Nacional da Verdade recomendou que, no âmbito dos estados brasileiros, deve haver a localização e abertura dos arquivos dos órgãos vinculados à repressão política, em especial os acervos dos departamentos ou delegacias de ordem política e social (DOPS), promovendo seu recolhimento e tratamento técnico nos arquivos públicos e sua disponibilização no banco de dados do Arquivo Nacional.

Como providências iniciais do inquérito, foram enviados ofícios ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre e ao Comandante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) requisitando informações sobre a guarda (localização e manutenção) e se há disponibilização ao público dos dados e arquivos dos órgãos vinculados à ditadura militar, em especial os acervos dos departamentos ou delegacias de ordem política e social (DOPS) no Estado.

O inquérito tem, ainda, um outro objetivo, segundo o MPF: a promoção da missão da Justiça de Transição, que é o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, com o aprimoramento das garantias fundamentais para que não se voltem a registrar violações em massa aos direitos humanos.

Com informações da assessoria do MPF no Acre.