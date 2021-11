Mailza apresenta proposta para reformular Crédito Instalação para famílias atendidas na reforma agrária

O Governo Federal está bonificando o açaí de cultivo no Acre. Nesta quarta-feira (10) o Ministério da Agricultura publicou portaria para informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) os produtos que tem direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários, no período de 10 de novembro de 2021 a 9 de dezembro de 2021.

O açaí de cultivo, que representa uma parcela pequena na cadeia de produção do fruto, recebe este mês R$1,25 de valor de garantia por quilo. Como o preço médio de mercado está estimado em R$1,19, o bônus do Pronaf é de 4,80%.

A lista dos produtos e o cálculo dos bônus são feitos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com base nos preços recebidos pelos produtores em outubro. A Conab indica quais produtos da lista devem ser incluídos e excluídos no programa, com base na variação das cotações praticadas no mercado na comparação com o preço de referência. O clima e a época do ano são os principais responsáveis por essa variação, na ocorrência de elevação ou queda das safras. A concorrência de produtos de outros estados pode também contribuir para a variação de preços.

O PGPAF oferece uma bonificação ao agricultor que teve o seu cultivo com preços abaixo do valor de garantia oferecido pelo programa. A publicação da portaria com os valores do bônus mensal é realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que repassa recursos aos agentes financeiros para que estes concedam o desconto aos produtores nos financiamentos do Pronaf de forma automática, sem necessidade de solicitação.