Herdeiros e ex-integrantes da Guarda Territorial do Acre receberão precatórios em 2021

Foto: Sérgio Vale

O meteorologista, Davi Friale, em boletim divulgado nesta segunda-feira, 8, informou que as chuvas intensas desta semana farão o nível dos rios subir rapidamente no Acre.

Segundo Friale, a elevada umidade do ar, originária do oceano Atlântico, deixará o tempo com muitas nuvens e chuvas intensas durante toda esta semana no Acre.

“Deve chover todos os dias na maioria dos municípios do estado, inclusive, em Rio Branco. Em alguns dias, principalmente a partir da próxima quinta-feira (11) e durante o próximo fim de semana, poderão ocorrer chuvas torrenciais. Nossas estimativas são de que o acumulado pluviométrico, nos próximos sete dias, ou seja, até por volta do dia 15 de novembro, fique situado entre 70 e 140mm, em Rio Branco e municípios vizinhos, e entre 80 e 160mm, em Tarauacá, Cruzeiro do Sul e demais municípios do centro do estado e do vale do Juruá”, explicou.

Em outro trecho, Friale explicou que apesar das chuvas acima da média, que têm ocorrido nos últimos 40 dias, na maior parte do Acre, o nível dos principais rios do estado tem ficado muito baixo.

“Acontece que a água destas chuvas, inicialmente, são para molhar o solo e o subsolo, que estão muito secos, devido aos meses anteriores – durante o inverno – que registraram pouca chuva. Há, também, a absorção por parte da vegetação: raízes e folhas. Depois que a terra estiver encharcada, as águas pluviais começarão a preencher o vazio dos lençóis subterrâneos. Finalmente, a partir do restabelecimento da umidade dos solos e da vegetação e do preenchimento de parte dos reservatórios subterrâneos, as águas das chuvas começarão a fluir quase diretamente para o leito dos rios, fazendo com que seus níveis se elevam rapidamente. Portanto, pelos nossos cálculos, estudos e experiência de décadas em hidrologia e meteorologia, o nível do rio Acre e dos principais rios acreanos começará a subir rapidamente a partir da segunda quinzena de novembro”, destacou.