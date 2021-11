Em 10 pontos, Rio Branco continua aplicando imunização contra a Covid-19

Com a presença de várias autoridades, ocorreu na tarde desta terça-feira, 9, uma reunião sob o comando do governador Gladson Cameli (Progressista) para tratar sobre a reintegração do Procurador-Geral do Estado, João Paulo Setti, à frente da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e também para definir a convocação de 66 concursados do Instituto de Defesa Agropecuária do Acre (Idaf) e da Polícia Civil. O encontro ocorreu no escritório particular do governador.

Segundo informações apuradas pela reportagem do ac24horas, Gladson reuniu boa parte da equipe do alto escalão para fazer os ‘ajustes na gestão’, como prometido ainda estava em agenda no Reino Unido. Na reunião, ficou acordado, após recomendação dos procuradores do Estado, que João Paulo deverá retornar ao cargo após ter sido exonerado há quase uma semana pelo governador em exercício, Major Rocha, por supostas irregularidades nos precatórios.

A publicação do decreto da recondução de João sairá na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 10. Já a convocação dos concursados do Idaf e Civil deve ser publicada nos próximos dias.

A reunião de alinhamento contou, inclusive, com o secretário da Secretaria de Governo, Alysson Bestene, o secretário da fazenda, Romulo Grandidier e membros do gabinete e da Casa Militar.