Aquiri Shopping fará primeira edição de Natal com sorteio de prêmios

Comerciantes do Aquiri Shopping, localizado no Centro de Rio Branco, vão promover a 1º edição do “Natal Aquiri Shopping”, que terá sorteio de prêmios para compras nas lojas participantes da promoção.

A campanha será lançada nesta quinta-feira, 11, e cerca de 30 lojistas já estão credenciados. Serão oferecidos 30 prêmios ou vale compras no valor de R$ 200 cada para quem comprar nas lojas participantes da promoção, o sorteio vai acontecer dia 30 de dezembro, às 17 horas.

O presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes, José Carlos dos Santos, o Juruna, explica que a ideia de fazer essa campanha tem como base o sucesso de anos anteriores com o Natal no Calçadão, que era realizado pela Prefeitura de Rio Branco e o Sindicato.

“As outras edições foram um sucesso, sempre trazia muita gente aqui pro centro da cidade, o comércio ficava aquecido, agora estamos fazendo por nossa conta, vamos ornamentar o Shopping, nossas lojas e fazer essa campanha com sorteio de prêmios como forma de atrair as pessoas a virem fazer as suas compras aqui no Aquiri Shopping, estamos confiantes que vai dar certo, pedimos as pessoas que venham nos visitar, temos muitas coisas boas, com preços justos e atrativos, e agora com sorteios de muitos prêmios, vale a pena!”, disse Juruna.

A iniciativa é do Sindicato dos Camelôs e Feirantes (Sincafe) e conta com parceria do Sebrae e da prefeitura de Rio Branco.