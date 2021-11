Policial é acusado de atirar e agredir agricultor com arma de fogo e cassetete em Rio Branco

O agricultor Enoque Alves Saraiva, de 55 anos, foi ferido com um tiro e depois agredido com golpes de cassetete na tarde desta segunda-feira, 8, após ter sua residência invadida por um policial. O crime aconteceu no km 14 da Rodovia BR-364, no Ramal Belo Jardim I, Projeto de Assentamento Vista Alegre, colônia Fé em Deus, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações do filho da vítima, Enoque estava em casa quando o policial invadiu sua casa e efetuou um tiro que atingiu de raspão no braço de seu pai. Mesmo ferida, a vítima ainda tentou correr, mas foi alcançada e agredida a golpes de cassetete no corpo e na cabeça, vindo a sofrer uma fratura exposta na mão esquerda. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Ainda segundo informações do filho, o motivo da agressão ocorreu após Enoque discutir com o seu vizinho, que é pai do policial agressor, pelo fato de as galinhas estarem sempre comendo suas plantações. Irritado, o vizinho ligou para o filho (policial), que se deslocou até ao assentamento Vista Alegre.

Após agredir Enoque, o agressor ainda mandou a vítima ir embora de sua propriedade e em seguida o ameaçou de morte caso ele denunciasse o caso na delegacia.

O agricultor, que mora sozinho, pediu ajuda na casa de vizinhos, que ao verem ferido chamaram o filho e acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Enoque precisou com urgência na noite de segunda-feira, fazer uma cirurgia não mão esquerda que estava com uma fratura exposta.

A Polícia Militar esteve no local do crime, porém, o vizinho de Enoque não informou aos policiais o nome do agressor, que não foi preso. O filho de Enoque registrou um boletim de ocorrência na delegacia e caso será investigado pela Polícia Civil.