PGE do Acre abre processo de votação de lista tríplice para o cargo de Corregedor-Geral

No Diário Oficial desta terça-feira, 9, o Procurador Geral em exercício, Leonardo Cesário, publicou a abertura do processo de votação para a formação da lista tríplice para o cargo de Corregedor Geral da PGE para o biênio 2022/2023.

A publicação estabelece que a eleição da formação da lista tríplice com vistas ao preenchimento do cargo de Corregedor-Geral vai ocorrer em reunião do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Acre no dia 30 de novembro de 2021, às 15h.

A votação será secreta, podendo cada Conselheiro votar em até três nomes. Terminada a votação, serão incluídos na lista tríplice os 03 (três) candidatos que obtiverem maior número de votos, obedecida a ordem decrescente de votação. Em caso de empate no número de votos entre candidatos prevalecerá o de maior tempo na carreira de Procurador do Estado do Acre e, persistindo, o mais idoso.

Proclamado o resultado, o edital com a composição da lista tríplice será encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado em data mais próxima possível e no prazo de 05 (cinco) dias da publicação o Procurador-Geral do Estado procederá a escolha do Corregedor-Geral para o biênio 2022/2023, cuja posse deverá ocorrer até 30 de dezembro de 2021.

Na mesma edição de hoje do Diário Oficial já foi publicada a abertura das inscrições para o processo de escolha e preenchimento do cargo de Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado que vão até o próximo dia 17.