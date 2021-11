Mara-Márcia, dobradinha para 2022?

O ANÚNCIO de que o presidente Bolsonaro estará se filiando ao PL, no próximo dia 22, poderá trazer profundas alterações no quadro político estadual, para as disputas do Senado e do governo, no próximo ano.

O senador Márcio Bittar (sem partido) admitiu ontem ao BLOG que a filiação do Bolsonaro se concretizando no PL, a candidata ao Senado, Márcia Bittar, poderá lhe acompanhar. Neste caso, poderia fazer uma dobradinha majoritária com a deputada federal Mara Rocha (deve ir para o PL), que será candidata a governadora. “Se o presidente Bolsonaro, que já disse que a Márcia é a sua candidata ao Senado no estado, chegar para mim e pedir para ela se filiar ao PL, vou dizer o que? Vou dizer que sim”, exemplificou o senador Márcio Bittar.

Para Bittar, ninguém poderá lhe acusar de nada se isso vier a ocorrer, porque tentou de todos os meios uma candidatura única, mostrou que prefere uma aliança natural com o Gladson, mas já fez o que tinha de ser feito, e vai esperar o desfecho. “O que se vê é o PP intransigente com a candidatura da senadora Mailza Gomes; o MDB com a deputada federal Jéssica Sales; tem ainda as candidaturas dos deputados Vanda Milani (PROS) e Alan Rick (DEM), todos achando que estarão na chapa da reeleição do governador Gladson Cameli como candidato a senador; este os incentivando; então, tenho que procurar outro espaço para a candidatura da Márcia, não posso ficar esperando”, destacou o senador Márcio Bittar ao BLOG.

PP VAI SECAR

O PP deverá ser o mais prejudicado com a entrada do presidente Jair Bolsonaro no PL. A cúpula nacional do PP já admite que deverá ocorrer uma debandada de deputados da sigla, para acompanhar Bolsonaro ao PL.

FOCANDO NA ALEAC

O PREFEITO de Manuel Urbano, Tanízio de Sá (MDB), já comunicou ao partido que deverá se afastar do cargo, para ser candidato a deputado estadual no próximo ano.

NOME COBIÇADO

O PREFEITO Tanízio de Sá (MDB) é cobiçado pelo grupo do senador Márcio Bittar, para ser candidato a deputado estadual, por uma sigla sob a órbita de Bittar.

NO MESMO CAMINHO

OUTRO PREFEITO que disputará uma vaga de deputado estadual em 2022, é o Isaac Piyãko, de Marechal Thaumaturgo. Sairá pelo PSD do senador Sérgio Petecão.

EUFORIA NO GLORIOSO DO DR. ULYSSES GUIMARÃES

MEMBROS da executiva do MDB estão eufóricos com o resultado de uma pesquisa para consumo interno (não revelam), que colocaria a deputada federal Jéssica Sales (MDB), num empate técnico com Jorge Viana (PT).

PESCOÇO GROSSO

O MDB aguarda apenas a deputada federal Jéssica Sales (MDB) se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, para ela ser anunciada num grande ato no partido, como candidata ao Senado. O MDB engrossou o pescoço.

NÃO HÁ NEM INDÍCIO

NÃO SEI baseados em que os adversários (volto a tocar neste assunto, porque ouço muito a este respeito), tiraram essa conversa de que a deputada federal Vanda Milani (PROS) vai recuar, de onde? Não vejo nenhum indício de que isso possa vir a ocorrer, ela se encontra em campanha. E, é um direito legítimo dela. Ou não?

NÃO ME PERGUNTEM

VOLTO a pedir que, não me perguntem como é que o governador Gladson Cameli vai sair desta confusão para escolher o candidato a senador da sua chapa, porque não saberei responder. Aliás, só ele sabe.

POSSIBILIDADE ZERO

PARA o senador Márcio Bittar a possibilidade de uma fusão do REPUBLICANOS, presidido pelo seu filho João Paulo, com o PP, é zero. Ambos têm caminhos próprios.

NÃO TEM O QUE PERDER

ESTA briga entre o governador Gladson Cameli e o seu vice Major Rocha deverá ter o seu fervor, no decorrer da campanha eleitoral do próximo ano. O Rocha é uma espécie de franco atirador, ele não tem nada a perder.

NÃO TEVE IMPACTO

A pesquisa interna de um partido a qual tive acesso, feita depois do preço da passagem de ônibus baixar, na qual o prefeito Bocalon aparece mal avaliado, indica que esta iniciativa não teve reflexo para aumentar a sua popularidade. Não massificaram essa boa medida.

NINGUÉM MAIS QUE O ALAN

O Hospital de Mâncio Lima, pronto para ser entregue; os de Sena Madureira e Acrelândia ampliados e em reforma, ambos com emendas do deputado federal Alan Rick (DEM). Ninguém mais que ele destinou recursos à Saúde.

REGISTRO A SER FEITO

FUNDAÇÃO Hospitalar, Policlinica do Tucumã, Hospital do Amor (Câncer); hospitais de Feijó, Tarauacá; Plácido de Castro; Vila Campinas; Assis Brasil; PS da capital; Hospital da Criança, Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul; todos receberam reformas, equipamentos e custos com emendas do deputado federal Alan Rick (DEM).

LUZ NO FIM DO TÚNEL

O EX-JUIZ Sérgio Moro deverá anunciar esta semana a sua candidatura a presidente pelo PODEMOS. Enfim, uma boa alternativa em que se votar no próximo ano.

VIVA O MITO!

GASOLINA voltou ontem a ter novo aumento. Viva o Mito!

ABRAÇO DOS AFOGADOS

COM a dificuldade em montar chapas competitivas para a ALEAC, a tendência é a de que vários deputados se unam num partido para disputar a reeleição, no chamado abraço dos afogados.

NÃO SE PODE DEIXAR FORA

NÃO SE pode deixar de fora desta luta pela construção da ponte de Rodrigues Alves a deputada Maria Antonia (sem partido); reivindicações para a construção ela fez, só que não foi atendida. E, ela não é gestora das finanças.

FRASE MARCANTE

“Na política não há amigos, apenas conspiradores que se unem”. Victor Lasky