Acre tem 26 das 90 espécies de abelha sem ferrão em manejo

Em Glasgow, na Escócia, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), o governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu neste sábado, 5, se posicionar em suas redes sociais sobre os recentes acontecimentos promovidos pelo governador em exercício, Major Rocha em sua ausência.

Visivelmente chateado com a exoneração do procurador-geral João Paulo Setti, por conta de supostas irregularidades no caso dos precatórios, Cameli destacou que a atitude do seu vice é ‘politiqueira’ e desvia o foco do seu governo. “Todos sabem que pela lei, quando o governador se ausenta quem assume é o vice, tenho observado algumas movimentações, tenho lutado de manhã, tarde e noite pelo bem estar da nossa população. Não tenho medido esforços para isso representando o Acre na COP26, mas tenham certeza que tenho uma equipe forte e com compromisso com o nosso Acre”, declarou.

O chefe do executivo, no entanto, revelou que em seu retorno ao Estado, fará os ajustes necessários na atual gestão e aproveitou para alfinetar deu desafeto político, Wherles Rocha, que, em sua opinião, está fazendo ‘política’ enquanto comanda a máquina pública. “Não irei deixar mudar o foco para quem pensa nas pessoas e no Acre do amanhã, trocar por políticas desnecessárias. As decisões que eu tiver que tomar, tomarei em meu retorno”, comunicou.

Além disso, Cameli voltou a falar da sua busca por investimentos para o Estado. “Aqui no Reino Unido procuramos novas oportunidades de investimentos para o nosso estado. Estou representando nosso Acre na COP26, em Glasgow, na Escócia, mas atento aos acontecimentos aí no estado. Saibam que não tenho medido esforços para melhorar a vida das pessoas. Fiquem com a certeza de que tenho uma equipe forte e comprometida com o Acre”, encerrou.

Veja o vídeo: