Previsão de chuva forte não eleva nível dos rios no Acre, diz Sema

A previsão é que chova entre 75 e 100 milímetros até o próximo dia 11 no Acre. Apesar disso, o último boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) indica que os rios seguem com baixo volume de água.

Na leitura do fim de semana, as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre, Assis Brasil, Brasiléia e Porto Acre registraram elevação, Rio Branco e Plácido de Castro registraram redução e Capixaba não registrou alteração de nível na leitura realizada pela parte da manhã.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do satélite TerraMA², o rio Acre permanece em ´Alerta Máximo´ em Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba e Rio Branco e em ´Alerta´ em Porto Acre. O rio Abunã em Plácido de Castro encontra-se em ´Observação´.