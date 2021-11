Mundo SENAI terá programação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Uma grande oportunidade para você conhecer mais sobre a indústria, os programas e os caminhos que o SENAI tem a oferecer para a sua carreira profissional. Essas são as propostas do Mundo SENAI, um encontro que é realizado todos os anos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial nos estados do Brasil.

A edição 2021 do evento será realizada nesta quinta-feira, 11 de novembro. No Acre, a programação acontecerá em Rio Branco, na Escola SENAI, localizada no bairro Cadeira Velha, e em Cruzeiro do Sul, na Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, bairro AABB.

Na capital acreana, o evento terá início às 9h, com uma apresentação do programa Radioativo, que promove a qualificação profissional por meio de cursos de aprendizagem industrial ministrados pelo SENAI/AC e a posterior inserção no mercado de trabalho a adolescentes em situação de conflito com a lei. Haverá, ainda, o lançamento de Edital de Aprendizagem e demonstração de atividades realizadas nos cursos oferecidos pela instituição.

Já em Cruzeiro do Sul, a programação do Mundo SENAI será noturna, começando às 19h, com apresentações do Programa de Aprendizagem Industrial e de cursos, além de visitação aos ambientes da Unidade Integrada SESI SENAI.

“É um evento que possibilita às empresas e ao público em geral conhecer o que temos a oferecer em termos de formação profissional, que são nossas estruturas de ensino, nosso portfólio de cursos e todas as oportunidades para ingressar no mundo do trabalho. Além da programação do Mundo SENAI, ainda faremos o Encontro da Aprendizagem, evento que promovemos todos os anos e, na ocasião, iremos apresentar às empresas cotistas da Aprendizagem as ofertas dos cursos para o ano de 2022, bem como os prazos do edital. Esperamos todos para conhecer um mundo de oportunidades”, ressalta Geane Farias, gerente de Educação Profissional do SENAI no Acre.

PROGRAMAÇÃO NACIONAL – O evento também contará com uma programação nacional. Serão duas palestras, ministradas por Leila Germano, do Hoje Tem Podcast, e a dupla Gabriel Fróes e Vanessa Weber, do Código Fonte TV, que irão abrilhantar ainda mais o Mundo SENAI 2021. A transmissão será pelo YouTube do SENAI Nacional, a partir das 8h (horário do Acre).

Assessoria Sistema FIEAC