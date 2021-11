Influencer do Acre diz que empresário só trará filha um dia antes do prazo por ter sido exposto

A influenciadora digital acreana Ludmilla Cavalcante, de 22 anos, revelou na última semana que o pai de sua filha que está em São Paulo, o empresário Marcio Calixto, só deverá trazer a criança faltando um dia para o prazo final de 30 dias estipulado pela Justiça de São Paulo.

A informação teria sido dita à blogueira por uma terceira pessoa, conforme resposta a uma pergunta de seguidor no Instagram. “O genitor da Antonella já falou com você sobre a decisão do juiz e o que vai ser feito pra adaptação dela?”, questionou uma internauta.

Ludmila respondeu: “Não. Mas mandou recado por uma terceira pessoa falando que por ter sido exposto só vai trazer ela faltando 1 dia pro final do prazo! Ou seja, não pensa na criança. Apenas no ego dele”.

A exposição da qual a mãe se refere seria a publicação feita por este jornal mencionando nome e imagem do genitor, bem comida sua empresa, a Calixto Foods, quando saiu a decisão da guarda unilateral concedida à Ludmilla.

Entenda

Após um ano e um mês lutando pela recuperação de guarda da filha, Ludmilla Cavalcante conseguiu a guarda unilateral da criança de dois anos após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. “Julgo procedente o pedido contraposto e concedo a guarda unilateral de A. C. C. B à requerida [mãe], lavrando-se o termo oportunamente para regularização”, diz os autos.

A filha estava todo esse tempo vivendo no interior de São Paulo com o pai e ex-companheiro de Ludmilla, o empresário Marcio Calixto Bonamigo, sócio da Calixto Foods.

A influenciadora alega que foi combinado no final de 2020 que Calixto ficasse com a menina para que ela pudesse dar à luz sua segunda filha, em novembro do ano passado. Entretanto, depois que o pai recebeu a menina, deu entrada na guarda provisória. Segundo a mãe, impedindo que a criança voltasse para o Acre.

Durante esse período, Ludmilla só tinha contato com a filha através de ligações por videochamada. Em entrevista à imprensa local, o pai da menina afirmou que não impedia o contato entre a filha e a ex-companheira. O caso ganhou repercussão nacional após a influenciadora revelar detalhes do processo nas redes sociais e lançar a campanha #JustiçaPorAntonella. Na internet, recebeu apoio de diversas mães que passaram ou passam pela mesma situação, inclusive de celebridades.