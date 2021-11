Cansados de esperar pela prefeitura, populares jogam tijolos em rua no Belo Jardim

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 já foram aplicadas 549.035 primeiras doses, e 347.801 pessoas foram imunizadas com a segunda dose no Acre.

No entanto, 132.851 pessoas não receberam a primeira dose da vacina e 332.631 pessoas não procuraram os postos para receber completar o ciclo de duas doses. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (5) pela Sesacre.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, “muito já se avançou em relação à imunização do nosso estado, mas ainda precisamos que a população siga firme nessa luta contra a doença. Que procure os postos e complete o ciclo vacinal com duas doses do imunizante”.