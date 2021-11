No AC, acusado de feminicídio se apresenta, mas acaba liberado por falta de mandado

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) começa nesta segunda-feira, 8, a operação Black Friday nos shoppings, galerias e centros comerciais da capital e no município de Cruzeiro do Sul. A operação contempla também o monitoramento de lojas virtuais. De acordo com a chefe de Fiscalização do Procon, Camila Lima, a ação segue até o final do mês de novembro.

“Faremos, inicialmente, uma ação educativa, informando os fornecedores sobre a legislação e os direitos dos consumidores que devem ser respeitados durante essas promoções. Depois iniciaremos a aferição dos preços para ao final fiscalizar efetivamente e analisar se realmente houve a redução do valor que está sendo divulgado, evitando a conhecida Black Fraude”, destacou.

Na operação do ano passado foram lavrados 49 autos de constatação, com base nas reclamações de preços sem o devido desconto, que permaneciam no mesmo valor. Por isso, o Procon também poderá realizar auditoria nos documentos fiscais do estabelecimento pra comprovar o desconto.

O Procon alerta para que o consumidor fique atento às compras feitas na Black Friday, verificando os prazos de entrega, vício de qualidade (defeito) e cobrança indevida. Caso identifique algum problema, é importante procurar uma unidade de Procon para registrar sua reclamação. Em Rio Branco, o Procon funciona na OCA, praça rosa, localizada no piso superior, e em Cruzeiro do Sul também funciona na OCA do município, na Rua Rui Barbosa, Nº 267, Centro. Além disso, há o disque-denúncia (68) 3223-7000 e 151.