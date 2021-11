Bolsonaro pode ter desejo inconsciente por homossexuais, sugere psicanalista

Francisca Elisanilde vive a melhor expectativa de quem passa anos em uma faculdade que é o momento de colar grau, receber o diploma e começar a trabalhar, principalmente para quem fez o sonhado curso em uma faculdade particular. Acontece que este momento para Elisanilde e outros estudantes do curso de Odontologia da Estácio/Unimeta tem sido de dor de cabeça e aborrecimento.

É que assim como Elisanilde, outros estudantes terminaram todo o curso, mas não conseguem receber o diploma simplesmente por notas de avaliação já feitas não são lançadas. “Isso é um absurdo. Eles não dão uma resposta convincente. Estamos atrás dessas notas desde setembro, já tem mais de um mês e eles só nos enrolam”, afirma a odontóloga, que com três filhos para sustentar não vê a hora de começar a trabalhar.

A reportagem do ac24horas procurou o coordenador do curso de Odontologia da Estácio/Unimeta, Sued Jarude, que está apenas há um mês no cargo e admitiu a existência do problema. “É público que a Estácio/Unimeta e, em particular o curso de Odonto, passam por inúmeras dificuldades que dizem respeito a vários fatores. A queixa procede sim e realmente existem muitos alunos, que são os formandos, que estão encontrando dificuldades para ter essa nota. Eles precisam dessas notas para colar grau. O que tem de informação concreta é que já passei essa situação aos meus gestores, já que não conseguimos as notas de alguns professores”, afirma Sued.

Uma informação que circula entre os alunos é que os professores que não deram ainda as notas, tomaram a atitude em represália a instituição que tem feito o pagamento dos profissionais com descontos que não seriam reais. Em setembro, o ac24horas relatou o problema. Releia aqui. Sued Jarude disse desconhecer essa prática pelos professores. “Eu não tenho essa informação, o que eu tenho são as solicitações feitas reiteradamente pedindo as notas”, explica.