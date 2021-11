Após cinco meses, assassinato de ex-prefeito Gedeon Barros ainda não foi elucidado

A morte do prefeito do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, 52 anos, assassinado a tiros na manhã do dia 20 de maio, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco, segue sem desfecho das autoridades.

Depois de cinco meses do consumado, a reportagem do ac24horas buscou contato com o delegado Marcus Cabral, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações, porém, ele disse que o caso segue sendo apurado pela justiça. Contudo, questionado, não soube dar maiores informações.

Em maio, dois homens chegaram em uma moto e executaram o ex-gestor em seu veículo, fugindo em seguida para o bairro Belo Jardim, onde se concentraram as buscas da polícia, na época. No carro estava um amigo de Gedeon que, por sorte, não foi atingido.

A esposa de Barros já prestou depoimento e disse que o ex-marido estava sendo ameaçado em decorrência de supostas dívidas. Recentemente, a Polícia Civil já interrogou mais de oito pessoas, mas, não conseguiu elucidar o caso.