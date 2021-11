Seminário da Embrapa discute cultivo do café em Feijó

Divulgar e estimular a adoção de tecnologias para o cultivo de café Robustas Amazônicos recomendadas pela pesquisa para as condições de clima e solo do Acre. Esse é o objetivo do Seminário “Cultura do Café Robustas Amazônicos em Feijó”, que acontece neste sábado, 6, das 8h às 18h, na Câmara de Vereadores de Feijó. O evento é uma parceria entre a Embrapa Acre, a Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio de Feijó e Sebrae-AC, e conta com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Governo do Estado.

Durante o evento, produtores rurais, técnicos, extensionistas, gestores de torrefadoras e pesquisadores poderão conhecer as novas cultivares híbridas de café clonal desenvolvidas pela Embrapa Rondônia para a Amazônia. O material é fruto do cruzamento de plantas de café Canéfora dos grupos Robusta e Conilon e visa a desenvolver a cultura nos diferentes estados da região.

No Acre, as cultivares foram testadas e avaliadas por meio de cinco Unidades Demonstrativas implantadas em Acrelândia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. “Pretendemos mostrar para os agricultores que a cafeicultura é um ótimo investimento. O município de Feijó possui a tradição da cafeicultura, inclusive com uma torrefadora instalada e em operação. Pretendemos estimular o fortalecimento dessa cultura com aplicação de tecnologias que incrementem a produção de forma sustentável”, conta o analista da Embrapa Acre, Daniel Lambertucci.

O desenvolvimento das cultivares de café clonal visa a atender demandas dos produtores rurais por cafés mais produtivos, crescente nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Acre. As cultivares híbridas da Embrapa vêm sendo testadas em mais de 40 localidades do País, por meio de Unidades Demonstrativas e de Observação, em áreas de produtores e de instituições parceiras. Aproximadamente 25 áreas estão em Rondônia e outras 15 nos Estados do Acre, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal e Minas Gerais. O lançamento dos novos materiais “Robustas Amazônicos” ocorreu em 2019.

De acordo com o professor de agronomia da Ufac, Leonardo Tavella, responsável pela condução do experimento em Cruzeiro do Sul, os clones demonstraram boa adaptação às condições locais. “Resultados mostram que para alcançar altos rendimentos na produtividade é necessário plantar na época adequada e investir em correção de solo, adubação e manejo das plantas de café”, explica.

Com informações da assessoria da Embrapa Acre.