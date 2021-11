Moradores e parlamentares bloqueiam ponte na fronteira do Acre cobrando segurança do Estado

O vereador da capital, Fábio Araújo (PDT), foi alvo da 2º fase da “Operação CONTÁGIO”, deflagrada pela Polícia Federal no Acre na manhã desta sexta-feira (05), em Rio Branco (AC). A PF cumpre mandado de busca e apreensão no gabinete do pedetista desde as primeiras horas da manhã.

A operação investiga irregularidades em licitações ocorridas no primeiro semestre do ano de 2020, no município de Plácido de Castro/AC, antiga gestão do PSDB, liderada pelo ex-prefeito Gedeon Barros [in memoriam]. As investigações se deram de forma conjunta com o Tribunal de Contas da União (TCU).

De acordo com a PF, um dos contratos investigados possuía um valor de R$ 512 mil e visava a compra de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para profissionais da saúde, que atuavam no combate à pandemia causada pela covid-19.

A investigação identificou na prefeitura à época dos fatos uma espécie de gabinete de compras paralelo ao da secretaria de compras e licitações, sendo que seus integrantes sequer pertenciam aos quadros do município.

Foi apurado também, que os objetos adquiridos no procedimento não foram armazenados no depósito da Secretaria de Saúde do município, o que impediu qualquer tipo de controle sobre a quantidade e qualidade dos produtos.

Segundo a PF, chamou a atenção dos investigadores, o fato de que na sede da empresa vencedora foram encontradas notas fiscais que demonstram grande diferença entre o valor de aquisição dos produtos e os preços fornecidos à prefeitura. Alguns objetos chegaram a ser vendidos pelo dobro do valor.

O nome da operação, “CONTÁGIO II”, faz referência ao fato de que o objeto de contrato investigado, é justamente a compra de materiais EPI’s, que visam evitar que profissionais de saúde sejam contagiados pelo vírus da COVID-19.