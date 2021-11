Ongs promovem workshop sobre ciência e prática do fogo na Amazônia

O workshop “Ciência e práticas sobre o fogo na Amazônia: passado, presente e futuro”, irá discutir, de 8 a 11 de novembro, o uso do fogo por populações da Amazônia em diferentes períodos históricos.

O workshop irá traçar um panorama do conhecimento científico sobre o do fogo em diferentes momentos da ocupação da Amazônia e sua relação com as mudanças ambientais da atualidade. Nesse sentido, o workshop propõe elaborar estratégias de prevenção no contexto amazônico, especialmente no que tange a incêndios florestais.

Transmitido de forma gratuita através da plataforma Google Meet, das 8h30 às 12h, com emissão de certificados aos participantes.

Já encerradas, as inscrições foram abertas a estudantes, pesquisadores, brigadistas, acadêmicos de diversas áreas, produtores rurais e profissionais ligados às áreas de conservação e meio ambiente.

O Workshop é fruto de parceria entre Universidade de Exeter, Projeto MAP-Fire, SOS Amazônia, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Universidade do Estado de Mato Grosso. Recebe ainda financiamento do Natural Environment Research Council, Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, Inter-American Institute for Global Change Research e Science of the Environment.

,