Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões neste sábado, 3º maior prêmio do ano

As inscrições para o processo seletivo iniciaram no dia 4 de outubro e vão até 8 de novembro, exclusivamente via internet

O Centro Universitário Uninorte está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina, exclusivo para seleção de calouros. Para o processo seletivo 2022.1 serão oferecidas 41 vagas, em regime pedagógico e contratual semestral. A prova escrita do vestibular será aplicada no dia 13 de novembro na Uninorte. A inscrição no processo será feita sob a condição de que o candidato apresente, no ato da matrícula, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Observando os seguintes aspectos:

Se o candidato estiver cursando a última série do Ensino Médio ou equivalente, fica ciente de que a não apresentação, no ato da matrícula, do Certificado de Conclusão ou Declaração de Conclusão acarretará a automática desclassificação e consequente perda do direito à vaga;

Se o candidato depender do resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou exame equivalente, fica ciente de que a não comprovação da aprovação no exame e a consequente Certificação de Conclusão do Ensino Médio até o ato da matrícula desclassifica-o automaticamente.

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar a matrícula obrigatoriamente em todos os componentes curriculares do semestre letivo, não sendo permitida a diminuição da carga horária prevista no plano de curso. Além disso, o curso de Medicina possui funcionamento em período integral, e por este motivo é vedada a matrícula concomitante em qualquer outro curso de graduação da instituição. Para mais informações acesse o edital.