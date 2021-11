Lateral de ofício, mas também rende no meio: Felipe Jonatan se coloca à disposição de Carille para ajudar o Santos

A situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro passa longe de ser confortável. Por isso, o jogador Felipe Jonatan está totalmente à disposição da comissão técnica de Fábio Carille para ajudar tanto na lateral-esquerda quanto no meio-campo.

Nas últimas rodadas, o jogador foi deslocado para o meio e foi um dos grandes destaques do Peixe. Felipe festejou o seu bom momento e fez questão de salientar a sua versatilidade. “Atuar no meio me agrada, sim. Desde quando cheguei aqui, em 2019, sempre deixei o treinador decidir onde queria me usar”, afirmou em entrevista ao site oficial do clube.

O jogador também lembrou que o treinador Jorge Sampaoli chegou a utilizá-lo em inúmeras funções, como ponta, volante e meia. Para ele, o “importante é ajudar e estar sempre atuando”. Felipe garantiu que se empenha na parte defensiva, porém gosta bastante de aparecer no campo adversário para contribuir com lances ofensivos.

Por isso, o atleta está se sentindo à vontade com o sistema aplicado por Carille com três zagueiros. Esse novo modo de jogar do Peixe acaba concedendo muito mais liberdade para os jogadores de meio-campo. “Acredito que isso tem ajudado bastante no meu crescimento”, finalizou o camisa 3.

Agora, o Santos tem as últimas rodadas para se manter longe da zona de rebaixamento. Ressaltando que a média para garantir a manutenção na Série A varia de 44 a 46 pontos, dependendo do desempenho das equipes no Z4. O último compromisso do Santos na Série A será contra o Cuiabá, na Vila Belmiro.

