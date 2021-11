Instituições para idosos podem se inscrever em edital de R$ 150 mil do Ministério da Mulher

Acontece nesta sexta-feira (5), a 1ª Feira de Empreendedorismo da Casa Rosa Mulher, evento que marca o fim das oficinas de Artesanato – Biojoias, e de Empreendedorismo, destinadas às mulheres em situação de vulnerabilidade assistidas pela Casa. O evento será realizado na Praça da Juventude, localizada no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, às 17h.

Esta iniciativa simboliza um momento de superação na vida das mulheres que romperam o ciclo da violência. Para isso, a Casa Rosa Mulher conta com apoio do Sebrae no Acre, da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), da Prefeitura de Rio Branco, da Delegacia da Mulher (DEAM) e da Polícia Militar do Acre.

As oficinas, custeadas pelo Sebrae, aconteceram na última semana, entre os dias 25 de outubro e 3 de novembro, onde as mulheres puderam ampliar os conhecimentos em artesanato, por meio da confecção de biojoias, além de obterem aprendizados sobre o empreendedorismo. “O curso foi de grande valia e tivemos grandes resultados. Iremos fazer nossa feira de amostra oficial e comercialização das peças, onde todos os valores serão destinados às próprias assistidas da casa”, disse Cristina Maia, gerente de Departamento de Políticas para as Mulheres de Rio Branco.

“Achamos que o Sebrae, realmente, tem que investir na capacitação dessas mulheres, para que elas possam entrar no mundo do empreendedorismo. O curso foi um sucesso e pretendemos realizar mais turmas para que possamos dar continuidade nesse trabalho de formar mulher artesãs”, ressaltou o coordenador do programa de artesanato do Sebrae no Acre, Marcos Maciente.

Os valores obtidos a partir das vendas das biojoias confeccionadas na oficina serão destinados às próprias mulheres assistidas pela Casa Rosa Mulher, ato que reforça o objetivo da ação, que é o de traçar oportunidades para que as artesãs possam produzir suas peças e comercializá-las, alcançando renda extra por meio do artesanato. A feira irá contar com 25 expositores, onde serão comercializadas comidas típicas, artesanatos e artigos de decoração.