Petecão leva primeiro curso superior a Santa Rosa do Purus pelo Ifac

“É a voz mais esperada desta temporada”. Foi com esse elogio que o cantor acreano Gustavo Matias, de 22 anos, natural de Cruzeiro do Sul, foi recebido no programa The Voice Brasil, que foi ao ar na noite desta quinta-feira (4).

Na atração, exibida pela Rede Globo Gustavo interpretou a música italiana Nessun Dorma e conquistou os cantores Carlinhos Brown e Claudinha Leite, que viraram as cadeiras classificando-o para as próximas etapas do programa.

Brown elogiou Gustavo. “É a voz mais esperada desta temporada. Quem faz isso é disciplinado e estudioso”, citou.

O acreano revelou que aprendeu muito com a internet e teve poucos professores. Ele optou pelo time de Brow.

Gustavo é estudante de física e seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é sobre a música na física. Ele também é professor do Conservatório de Música em sua cidade e faz parte do Grupo Garotos do Sótão, que se apresenta em eventos da região. Esta não é a primeira vez que o Conservatório e Cruzeiro participam de programa global. Em 2019, Loren Medeiros, também aluna do Conservatório, esteve no The Voice versão Kids.