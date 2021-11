Anape diz que ato de Rocha foi atentado contra o Estado democrático e as prerrogativas

Na noite desta quinta-feira, 4, o estádio Florestão recebeu a grande decisão do campeonato acreano feminino 2021. Assemurb e Rio Branco se enfrentaram em busca do título e da vaga do Campeonato Brasileiro da Série A3 do ano que vem.

Como a Assemurb havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0 na semana passada, bastava apenas o empate para o título. Já o Estrelão teria que repetir o que fez no profissional e vencer nos 90 minutos e ganhar na disputa de pênaltis.

Ainda no primeiro tempo, Monique, considerada uma das melhores jogadoras do futebol acreano, fez um golaço ao marcar por cobertura em cima da goleira Paula. O Rio Branco ampliou pouco depois com mais um belo gol. Após passe de Monique, Thaila fez o segundo do estrelão.

Precisando do empate, o time da Assemurb pressionou durante todo o segundo tempo, mas apenas no final, Andressa, em belo voleio, diminuiu o placar. Com a vitória do Rio Branco, a decisão foi para os pênaltis.

O Rio Branco viveu um drama nas penalidades. A goleira reserva Brenda iria entrar nos minutos finais para a disputa de pênaltis. Acontece que a substituição demorou muito e o jogo foi encerrado antes que Brenda entrasse em campo. Com isso, Aniele, goleira titular, permaneceu em campo e chegou a pegar uma penalidade até se machucar em um dos pênaltis. Após alguns minutos de dúvida, a arbitragem levou em conta a regra que permite a substituição de goleira em caso de contusão durante a disputa por pênaltis. Brenda fez por merecer e pegou a cobrança feita por Tatinha. Final de decisão, Rio Branco, campeão acreano feminino 2021.