A grande cartada do Bittar

NÃO É ALGO de extraordinário no cenário político do estado ao longo dos anos, a relação inamistosa entre quem governa e quem é o vice. Sempre foi uma relação marcada por fatos conturbados, uma relação pautada entre tapas e beijos, no templo nada sagrado da política do estado, o Palácio Rio Branco. A história mostra isso. A ex-governadora Iolanda Lima era vice do governador Nabor Junior. Certa feita, Nabor viajou, ela assumiu, e o então secretário de Segurança, Antonio Guedes, recusou-se a seguir as suas ordens, e meteu a chave no seu gabinete. Iolanda, simplesmente, chamou um oficial da PM, mandou arrombar a porta e nomeou outro secretário, ato desfeito com a volta de Nabor Junior ao estado. O então vice-prefeito Airton Rocha, brigou com o prefeito Adalberto Aragão, e toda vez que esta viajava, demitia secretários. O ex-governador Romildo Magalhães, que era vice do governador Edmundo Pinto, também demitiu secretários nas ausências do Edmundo do Acre. Portanto, essa demissão do Procurador Geral do Estado, João Paulo Setti, pelo governador em exercício, Major Rocha, apenas é mais um capítulo desta cronologia. Não se trata de nenhuma queda da Bastilha. É somente mais uma cena do filme conturbado, que tem como protagonistas o governador Gladson Cameli e o seu vice Major Rocha. Rompidos politicamente. E, a vida segue o seu curso.

GATO ESCALDADO…

O EPISÓDIO serve para alertar o governador Gladson a não mais aceitar indicação partidária na escolha do seu vice, na chapa da reeleição. Gato escaldado tem de ter medo de água fria. Ou escolhe alguém da sua extrema confiança, ou se ganhar, pode continuar no inferno astral.

ALGUÉM SABE EXPLICAR?

O QUE FICOU nebuloso nesta confusão dos precatórios do estado é que as denúncias de malversação de pagamentos, não partiram da oposição, mas do Procurador Edmar Monteiro, que é assessor do governador Gladson Cameli. Foi a sua denúncia do caso na PF, que jogou o governo Gladson nesta fogueira. Não foi a demissão decretada pelo governador em exercício, Major Rocha. Alguém sabe explicar esta equação? No máximo, é bem estranho a acusação contra o governo partir de um assessor do governo. Ou, não é?

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A MINHA visão desta confusão dos precatórios é a mesma do G-7, no governo da FPA. Enquanto não houver condenação dos acusados aplica-se o preceito constitucional da presunção de inocência. E, no caso do Procurador-Geral João Paulo Setti, nem indiciado foi. Por isso, cautela, cautela, antes de lhe apontar o dedo. Agora, que o caso seja investigado, não há um outro caminho, até para preservar a imagem do governo, porque logo vem a eleição.

NÃO TENHO DÚVIDA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) sempre critica pautado em fatos reais. Esta sua denúncia de falta de merenda, na rede estadual das escolas de Feijó, deve ser verdadeira. E, um alerta para a secretária Socorro Neri.

LONGE DO PT

EMISSÁRIOS andaram sondando o senador Márcio Bittar, sobre vaga em chapa do seu grupo, para abrigar o irmão da prefeita Fernanda Hassem (PT); Tadeu Hassem, que será candidato a deputado estadual, no próximo ano.

CONTINUA AFUNDANDO

PESQUISA da XP-Ipesp trouxe Lula com 41%; Jair Bolsonaro 25%; Ciro Gomes 9%; Sérgio Moro 8%, estes os mais bem posicionados. O Bolsonaro continua afundando em todas as pesquisas feitas este ano. Por favor, sem teorias da conspiração. A sua boca é a sua adversária. O quadro é similar em outros cenários de primeiro turno.

SEGUNDO TURNO

NUM EVENTUAL SEGUNDO TURNO Lula surge com 50% e Jair Bolsonaro com 32%. Quem chega mais perto do Lula é o ex-Juiz Sérgio Moro, com 34%. Quadro do momento.

MUITO IMPROVÁVEL

SONDEI ontem um dos secretários mais próximos do governador Gladson Cameli, sobre este anunciar o candidato ao Senado da sua chapa, ainda este ano. A resposta foi pragmática: “Hipótese muito improvável”.

FORA DA CAZUMBAMBA

O DEPUTADO Pedro Longo deve deixar o PV, mas não está no seu plano juntar-se num partido com vários parlamentares, para disputar a reeleição. Sabe que correria risco de perder. Seu ninho, deve ser o PDT.

HORIZONTE SEM NÚVEM

O SECRETÁRIO Israel Milani precisa ficar atento com a montagem de chapa para deputado federal, no PROS. Precisa de nove nomes de votos. E, pelo que se sabe, até aqui está muito distante dele fechar uma chapa forte.

TAREFA COMPLICADA

NÃO É FÁCIL a qualquer partido montar uma chapa forte para somar legenda, e eleger um deputado federal. Precisa ter 57 mil votos. O fim das coligações proporcionais virou um fantasma para as pequenas siglas.

SEM NOVOS EPISÓDIOS

NÃO está no radar do vice-governador Rocha; hoje, governador em exercício, promover novas demissões de secretários, deve encerrar no Procurador João Paulo Setti.

MAIS AFINADA

O SENADOR Márcio Bittar (sem partido) não esconde de ninguém que, ideologicamente, a candidatura ao governo do estado que, ele considera mais afinada com o que pensa ele e o presidente Jair Bolsonaro, é a deputada federal Mara Rocha (vai para o PL). Na sua visão, ela deve aglutinar o voto conservador de direita na sua campanha.

LOTERIA DA ELEIÇÃO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) vai jogar triplo na Loteria Eleitoral. Se eleger senador; vitória do Lula; e se perder e o Lula ganhar, virar ministro do eventual governo petista.

LISTA DOS RIFADOS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) comenta sempre que, ele gosta e tem respeito pela senadora Mailza Gomes (PP), mas diz estar certo que, ela será rifada como candidata ao Senado na chapa do governador Gladson.

UMA VIRTUDE POLÍTICA

ACOMPANHO a vida política do deputado federal Flaviano Melo (MDB) desde que foi prefeito da capital pela primeira vez; e, lá se vão dezenas de anos. Tem uma virtude: não se ouve dele uma baixaria contra adversários, sempre manteve o alto nível nos debates.

ACHAM QUE REVERTE

PARA apoiadores do senador Sérgio Petecão (PSD), até a eleição do próximo ano o prefeito Tião Bocalon vai superar a má fase nas pesquisas, e chegar na eleição como um aliado que pode render votos na campanha do Petecão ao governo.

ALIADO LEAL

UM DOS aliados mais leais do candidato ao governo, senador Sérgio Petecão (PSD), é o candidato a deputado estadual, Dr. Jeferson Pururuca; que é um dos nomes mais fortes na chapa do PSD para a ALEAC. Atualmente, ele é primeiro suplente de deputado estadual.

FRASE MARCANTE

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”. Nelson Rodrigues, jornalista e dramaturgo.