Trabalhadores nascidos em março podem sacar auxílio emergencial

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), entregou nesta quarta-feira, 03, para o prefeito de Glasgow, Lord Phillip, uma sacola de produtos feita por produtores da capital. No vídeo compartilhado pelo diretor de comunicação, Airton Oliveira, mostra o prefeito explicando os produtos de Rio Branco, inclusive, a farinha.

Ao receber os produtos, o prefeito Lord Phillip agradece ao prefeito pelo presente e diz que durante os eventos da COP 26 não passará fome. “Thank you so much! see, I think that when i’ll having my meeting I will not go hungry”, afirmou.